4 min

Lebensretter: Wer in Flüssen schwimmt, begibt sich in Gefahr

Die DLRG rechnet damit, dass viele im Sommer coronabedingt das Schwimmbad meiden. Doch in Strömungen, an abgelegenene Stellen und bei Bootsverkehr lauert in Flüssen Lebensgefahr.

Von Torben Schröder