Lehrerin mit Schusswaffe bedroht - Großeinsatz ohne Ergebnis

Hamburg (dpa) - . Während des Unterrichts an einer Stadtteilschule in Hamburg-Blankenese kommen am Mittwoch zwei Jugendliche in den Klassenraum und bedrohen eine Lehrerin mit einer Schusswaffe. Einer von ihnen habe sich vor sie gestellt und mit der Waffe auf die Frau gezielt, sagt Polizeisprecher Holger Vehren. Dann verschwinden die beiden Jungen. Der Schulleiter alarmiert die Polizei. Ein Großaufgebot durchsucht die Schule. Erst nach mehr als vier Stunden gibt die Polizei Entwarnung. Die Durchsuchung bleibt ergebnislos.