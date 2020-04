Leicht positive Tendenz bei Zahlen

Jetzt teilen:

MAINZ - (slo). 393 Menschen sind derzeit offiziell in der Stadt Mainz mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Kreisverwaltung Mainz-Bingen am Freitagmittag mit. Am Vortag waren es noch 380 Menschen gewesen. Im Kreis Mainz-Bingen stieg die Zahl von 316 auf 326.

Im Wochenvergleich – jeweils freitags bis donnerstags – gehen die Zahlen der Neuinfektionen in der Stadt Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen jedoch derzeit leicht nach unten. Danach gab es zunächst vom 19. bis 26. März 104 neue Corona-Fälle. Den bisherigen Höhepunkt erreichte die Region vom 27. März bis 2. April mit 199 Fällen. In der Woche vor Ostern (3. bis 9. April) waren es 188 Neuinfizierte und über die Ostertage (10. bis 16. April) schließlich nur noch 126 Fälle. „Der Vergleich mehrerer Tage gibt einen besseren Überblick als nur von Tag zu Tag zu schauen, denn hier schwanken die Zahlen doch sehr“, sagte Erwin Malkmus an, der als Dritter Beigeordneter im Landkreis Mainz-Bingen für das Gesundheitsamt zuständig ist. So wurden über Ostern nur sehr wenige neue positive Fälle gemeldet, während am Donnerstag die Zahl wieder auf 41 Neuinfektionen nach oben schnellte.

Ob aus der Tendenz ein richtiger Trend wird, müssen die nächsten Tage zeigen: „Wir beobachten das sehr genau. Die Zeit für eine Entwarnung ist jedenfalls noch nicht gekommen“, sagte Malkmus. Der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Dietmar Hoffmann, stimmte dem zu: „Auch wenn erkennbar ist, dass die Schließungen und Kontaktverbote der vergangenen Wochen wirken, müssen wir noch abwarten, ob es auch ein nachhaltiger Effekt ist.“ Als positives Signal nannte er auch die Zahl der Wiedergenesenen. Von den insgesamt 719 positiven getesteten Menschen in Stadt und Landkreis haben mit 425 fast zwei Drittel die Quarantäne oder das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.