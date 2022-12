Leopard verletzt 15 Menschen in indischer Stadt

Neu Delhi (dpa) - . Ein Leopard hat in einer indischen Stadt mindestens 15 Menschen verletzt. Das Tier sei zu dem Zeitpunkt der Angriffe seit Anfang der Woche wohl auf Nahrungssuche in der Stadt Jorhat im Bundesstaat Assam gewesen, sagte ein Waldbehördenmitarbeiter der „Times of India“ am Dienstag. In der Nähe liegt ein Wald.