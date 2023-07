Lernen in den Ferien: sinnvoll oder nicht?

Für wen ist das Lernen in den Ferien sinnvoll?

Wir sind noch sehr stark in den Nachwehen von Corona. Das heißt: Wir haben es mit sehr vielen Kindern zu tun, die anders beschult wurden oder bei denen viele Inhalte gar nicht gelehrt wurden. Daher haben sich in manchen Fächern Lücken aufgetan, die weiter verschleppt wurden, sodass die Sommerferien ein naheliegender Zeitpunkt sind, um da noch einmal an die Substanz heranzugehen. Es gibt also zwei große Gruppen, die sich jetzt wahrscheinlich die Frage nach dem Lernen in den Ferien stellen: die einen, die merken, es gibt einen Nachholbedarf bei Grundlagenthemen, und die anderen, bei denen es eher um die Optimierung von der einen oder anderen Note geht. Schließlich gibt es jetzt die Jahreszeugnisse und dann merkt man vielleicht, wie knapp der Sprung in die nächste Klasse war, und fragt sich, wie es nächstes Jahr nicht mehr ganz so knapp werden kann.