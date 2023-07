Lesen? Hören geht doch auch!

Ununterbrochen läuft bei uns irgendein Hörbuch im Hintergrund, das mal mehr, mal weniger zum Mithören anregt. Begonnen hat das auf einer Fahrt in den Sommerurlaub. Die Familie war auf der Suche nach leichter Unterhaltung, die für jedes Alter tragbar ist. Und so landeten wir bei Harry Potter. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie lange es dauert, sieben Schuljahre vorzulesen? Es sind sage und schreibe 137 Stunden! So lange waren wir natürlich nicht unterwegs, sodass uns Harry Potter auch zu Hause noch lange begleitete. Zugegeben: Rufus Beck macht seinen Job als Sprecher wirklich toll, er verleiht jeder Figur einen eigenen Charakter und als wir dann irgendwann die Filme guckten, war es, als träfe man alte Bekannte.