Lesen mit Minister und Monster

Viele Schulen nehmen in diesem Jahr deshalb am Leseprojekt mit der Kinderzeitung „Kruschel” teil - so wie die Grundschule in Wiesbaden- Nordenstadt. Dort lesen derzeit alle vier 3. Klassen die Kinderzeitung und finanzieren dies über „Löwenstark”, wie das Förderprogramm in Hessen heißt, das gemeinsam von Bund und dem Land finanziert wird. Allen hessischen Schulen wird darüber Geld zur Verfügung gestellt. „Wir geben den Löwenanteil von ‚Löwenstark‘ direkt an die Schulen, denn ich glaube, die Schulen können selbst am besten bewerten, was die Schüler brauchen”, erklärt der Minister beim Schulbesuch.