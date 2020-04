Leser der Metropolregion steigen auf elektronische Medien um

ONLEIHE UND LIEFERDIENST

Die Online-Plattform Metropolbib ist eine Kooperation von 35 Bibliotheken der Metropolregion Rhein-Neckar. Insgesamt stehen über 55 000 digitale Medien zur Verfügung. Weitere Infos gibt es unter www.onleihe.de/metropolbib.



Die Bücher für eine Hauslieferung können per E-Mail an stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de oder telefonisch unter 0621-2 93 89 16 (montags bis freitags von 10 Uhr bis 17 Uhr, Feiertage ausgenommen) angefragt werden.



Es gibt die Möglichkeit, sich nach Nennung von Interessen ein Überraschungspaket zusammenstellen zu lassen oder sich bestimmte, verfügbare Titel im Bibliothekskatalog „Open“ unter https://katalog.mannheim.de auszusuchen. Überraschungspakete sind kostenlos, für spezielle Titelwünsche fällt jedoch die übliche Vormerkgebühr in Höhe von 0,50 Euro pro Titel an. (mpr/fran)