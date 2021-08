Leser spenden 1,35 Millionen Euro für die Flutopfer in Ahrbrück

Jetzt teilen:

AHRBRÜCK/MAINZ - Der Spendenaufruf der vier Hilfsaktionen der VRM für die Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr hat unter den Lesern und Followern der Zeitungen ein gewaltiges Echo ausgelöst. Das Spendenvolumen für die Opfer von Ahrbrück und Hönningen ist inzwischen auf 1,35 Millionen Euro angewachsen und die Spendensumme wächst kontinuierlich weiter an. Soviel ist bisher noch nie bei einer der Spendenaktionen zusammengekommen, die von den Zeitungen der VRM angestoßen wurden.

Leser wurden zum Spenden aufgerufen

Die Hilfsaktionen "Leser helfen", Allgemeine Zeitung, "Ihnen leuchtet ein Licht", Wiesbadener Kurier, "Echo hilft", Darmstädter Echo und "Helft uns helfen", Wetzlarer Neue Zeitung hatten wenige Tage nach der Flutkatastrophe die Leser zu Spenden aufgerufen. Zuvor hatten sie in dem Bürgerverein Ahrbrück einen Vertrauenspartner gefunden, der gemeinsam mit den beiden Ortsbürgermeistern für die unbürokratische Verteilung der Gelder ohne einen Euro Abzug garantiert.

VRM-Spendenaktion für Hochwasseropfer in Ahrbrück und Hönningen. Mit dabei ist auch Walter Radermacher (Bürgermeister Ahrbrück). (Foto: Lukas Görlach / VRM Bild)

VRM-Herausgeber Joachim Liebler: "Das Engagement unserer Leserinnen und Leser in den beiden schwer getroffenen Ahrgemeinden ist umwerfend. Für ihr Vertrauen möchte ich mich auch im Namen der Hilfsaktionen unserer Zeitungen ganz herzlich bedanken." Nicht nur in diesem herausragenden Beispiel wirke das Zusammenspiel von Regionalzeitungen und ihren Lesern gemeinschaftsstiftend: "Das ist ein Wert, den wir neben unserem kritischen und unabhängigen Journalismus immer hochhalten werden", erklärte Liebler.

Bürgermeister Radermacher überwältigt von Hilfsbereitschaft

Überwältigt zeigte sich der Ahrbrücker Bürgermeister Walter Radermacher: "Wir hätten nicht im Traum damit gerechnet, dass uns aus Ihrer Leserschaft eine solche Welle der Hilfsbereitschaft entgegenschlägt." Damit könne nicht nur einer großen Zahl von Bürgern und Familien geholfen werden, die fast alles verloren hätten: "Diese gewaltige Unterstützung durch Helfer und Spender macht uns Mut, hier an der Ahr nicht aufzugeben".

Spendenkonto Bürgerverein Ahrbrück e.V.

DE36 5775 1310 1000 5628 41

Stichwort: Fluthilfe



Sie können sich an der Spendenaktion selbstverständlich auch per Paypal beteiligen über

paypal.me/BuergervereinAhrbr

oder via Paypal-Überweisung an die E-Mail-Adresse Buergerverein-Ahrbrueck@gemeinde-ahrbrueck.de Sie können sich an der Spendenaktion selbstverständlich auch per Paypal beteiligen überoder via Paypal-Überweisung an die E-Mail-Adresse

Jürgen Schwarzmann, Bürgermeister im Nachbarort Hönningen, ergänzt: "Wir sind von diesem Spendenaufkommen überwältigt." Auch der Hönninger Gemeinderat habe inzwischen einen Kriterienkatalog erarbeitet, wie einzelnen Opfergruppen - je nach Bedürftigkeit und so schnell wie möglich - unter die Arme gegriffen werde. Im Gegensatz zu Ahrbrück hat Hönningen keine Todesopfer zu beklagen. Auch der größte Teil der überfluteten Häuserreihen wird hier wohl erhalten bleiben können. Sie lagen jenseits des Hochwasserdammes, der zwar nicht komplett weggerissen, aber doch meterhoch überflutet wurde.

In Ahrbrück schreitet am Tag 20 nach der Katastrophe die Beseitigung der Trümmer und der Wiederaufbau von Strom- und Wasserversorgung parallel zur Trauerarbeit voran. In einem der weggerissenen Häuser neben der katholischen Kirche ist inzwischen die Leiche der Mutter der Familie geborgen worden, die sich bei Sturzflut aufs Dach gerettet hatte - bevor das Haus dann weggerissen wurde. Ihr Mann hatte sich mit dem Sohn im Arm in eine Baumkrone retten können. Die Tochter der vierköpfigen Familie war zuvor schon tot gefunden worden. Der Arzt möchte Frau und Tochter, die inzwischen eingeäschert wurden, in der sibirischen Heimat bestatten lassen. Trotz dieses Schicksalsschlages möchte er nach bisherigem Bekunden nach Ahrbrück zurückkehren. In der 1200 Einwohner großen Talgemeinde sind mindestens sieben Menschen durch die Flutkatastrophe ums Leben gekommen. Zwei werden noch immer vermisst. Und von Tag zu Tag ist es unwahrscheinlicher, dass sich ihr Schicksal noch aufklären wird.

