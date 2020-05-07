Panorama

Aus aller Welt

plus
Donnerstag, 07.05.2020 - 04:30
3 min

Leserimpuls: ASB-Mitarbeiterin vermisst Toleranz für Risikogruppen

Die asthmakranke Frau bat den Darmstädter ASB, während der Corona-Gefährdungslage nicht im Menüservice arbeiten zu müssen. Weil der Arbeitgeber ihr nicht entgegenkommt, muss sie kündigen.

Alexandra Welsch: Mitarbeiterin Lokalredaktion Darmstadt
Von Alexandra Welsch
Mitarbeiterin Lokalredaktion Darmstadt
Mitarbeiter aus der Risikogruppe, die nicht krankgeschrieben sind, müssen beim ASB Essen auf Rädern ausfahren. Foto: Andreas Kelm

Mitarbeiter aus der Risikogruppe, die nicht krankgeschrieben sind, müssen beim ASB Essen auf Rädern ausfahren. Foto: Andreas Kelm

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ERSFGIAHDHEHVP0tH3yfqzyuVSWuqTumVUA0MJAeqPOcovOynJ5yoFOwo3WiozSvMJEcozq0MJ4tETyfMJ1gLGbtH2yyVTymqPOHMJyfrzIcqTglLJM0VTWynJ0tGJIhj7kmMKW2nJAyVPWSp3AyovOuqJLtHfBxMTIlovVtMTImVRSlLzIcqTIlYIAuoJSlnKEypv1PqJ5xpl4tET9wnPOmnJHtnTS0VTAbpz9hnKAwnTImVRSmqTugLFO1ozDtrfBxnTk0VUc1VTEyovOFnKAcn29apaIjpTIhYPOxnJHtq2IaMJ4tMTImVRyhMzIeqTyioaAlnKAcn29mVRgioaEun3DtraHtLJ5xMKWyovOgMJyxMJ4tp29foTIhYt==
IzIlp2Abj6ElMzIhMPOeo21gqPObnJ56qFjtMTSmplOxnJHtraHtDzIfnJIzMKWhMTIhVTSfqTHtGJIhp2AbMJ4tp2yhMPO1ozDtp29gnKDtp2IfLaA0VUc1pvOFnKAcn29apaIjpTHtrfBxnTkyov4tHzS0nUZtLzS0VTEunTIlVTybpzIhVRSlLzIcqTqyLzIlVUIgVTIcozHtEaWynKA0MJkfqJ5aVT9xMKVtLJ5xMKWyVRSfqTIlozS0nKMyYvORo2AbVTEuplOcp3DtnJulVUMypaqynUW0VUqipzEyov4=
CTtlCyqcMJEypzuioUDtn3WuozgaMKAwnUWcMJWyowjinQV+
ETyyVQH2VRcunUWyVTSfqTHtETSloKA0j6ExqTIlnJ4tp2AbnJkxMKW0VTEyovOJo3WaLJ5aVUAiBvOWovOxMJ4toTI0raEyovOKo2AbMJ4tp2IcVUAcMFO3nJIxMKWbo2k0VTglLJ5eM2ImL2ulnJIvMJ4tM2I3MKAyovO3MJqyovOun3I0MJ4tDKA0nT1uplOgnKDtDKEyoJ5iqP4tDKImVTybpzIlVUc3MJy0MJ4tF3WuozgmL2ulMJyvqJ5aVTuypzS1plObLJWyVUAcMFOcnUWyovOQnTIzVTShM2IlqJMyovO1ozDtqJ0tMJyhMFO1ozWyrzSboUEyVRMlMJymqTIfoUIhMlOzj7klVTElMJxtGJ9hLKEyVTqyLzI0MJ4hVREiL2ttMTSmVTuuLzHtMKVtLJWaMJkynT50YvOKMJ5hVUAcMFOhnJAbqPOupzWynKEyovO3o2kfMFjtopB8p3AyVUAcMFOIpzkuqJVtozIboJIhYPObLJWyVTIlVTqyp2SaqP4tIJ5xVUqyoz4tnJulVSIloTS1LvO2MKWvpzS1L2u0VUAynG8tETShovOgj7kmp2Htp2yyVTiQiT5xnJqyov4=
Fotos
Mitarbeiter aus der Risikogruppe, die nicht krankgeschrieben sind, müssen beim ASB Essen auf Rädern ausfahren. Foto: Andreas Kelm

Mitarbeiter aus der Risikogruppe, die nicht krankgeschrieben sind, müssen beim ASB Essen auf Rädern ausfahren. Foto: Andreas Kelm

2
H3yfqzyuVSWuqTumVUqioTk0MFOxLKZtozywnUDtLJg6MKO0nJIlMJ4tqJ5xVUquozE0MFOmnJAbVUAwnUWcMaEfnJAbVTShplODMKWmo25uoTYQiUWiYvOAnKDtIzIlq2IcplOuqJLtnJulMFOOp3EboJRgEKWepzShn3IhMlOvLKDtp2yyVPW1oFOYo250LJg0LKIzozSboJHtnTyhp2ywnUEfnJAbVTEypvOPMKAjpzIwnUIhMlOgj7MaoTywnTIlVRSfqTIlozS0nKMyovVhVSAcMFOfMJq0MFOynJ4tDKE0MKA0VTWynFjtq29hLJAbVTWynFOcnUVtMTSmVSWcp2yeolOynJ5yplO1ozsQiT5mqTyaMJ4tIzIloTS1MaZtMJyhMKVtD292nJDgZGxgFJ5zMJg0nJ9hVTIlnZB2nUDtnKA0VUIhMPOxMKVtF29hqTSeqPOgnKDtLJ5xMKWyovOgj7MaoTywnUA0VTWyM3Wyoac0VUqypzEyovOmo2kfqTHhVREiL2ttMTSmVZBxozEypaEyVT5cL2u0pmbtI2yyVTybpvOQnTIzVTEupzS1MzucovOjMKVtITIfMJMiovOvMJglj6EzqTyaqPObLJWyYPOej7MhozHtnJulVTgynJ5yVRMlMJymqTIfoUIhMlOaMKsQcTulqPO3MKWxMJ4hVRSfp28tnTS0VSA5oUMcLFOFLKEbplOypaA0VTybpzIhVTgioKOfMKE0MJ4tHzImqUIloTS1LvOaMJ5ioJ1yovNgVUIhMPOxLJ5hVTeQiT5ap3DtM2Iej7khMTyaqP4=
CTtlCvWALJ4tMfB8nTk0VUAcL2ttq2yyVRguoz9hMJ5zqKE0MKVvCP9bZw4=
KONTAKT

Wollten Sie schon immer wissen, wie die Müllgebühren zustande kommen? Ärgern Sie sich über einen nicht nachvollziehbaren Behördenakt? Oder freuen Sie sich über eine tolle Bürgerinitiative? Dann sind Sie hier richtig.

In dieser Kolumne geht es darum, was Sie in Darmstadt bewegt. Ihre Leserimpulse nehmen wir donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr unter der Telefonnummer 06151-3 87 29 33 auf und präsentieren sie an dieser Stelle. (red)

VxImVTymqPOynJ4tHUWiLzkyoFjtq2yyVTEuVUIhqTIlVRAipz9hLFOgnKDtMTIhVRkyqKEyovO1oJqyM2ShM2IhVUqcpzDvYPOepzy0nKAcMKW0VUAcMFO1ozDtoJIcoaDtMTSgnKDtLKIwnPOuozEypzHtDKAjMJg0MF4tH28tp2IcMJ4tETImnJ5zMJg0nJ9hp21cqUEyoPO0pz90rvO2o3WbMKWcM2IlVR5uL2uzpzSaMFOypaA0VRIhMTHtGpBxpabtM2ImqTIfoUDtq29lMTIhVUIhMPOGL2u1qUcgLKAeMJ4tLzymVUc1pvOdj7khM3A0MJ4tEJyhMfB8nUW1ozptMTIlVR1up2gyoaOzoTywnUDtM2SlVTgynJ4tITuyoJRtM2I3MKAyov4tVx1uovOzj7kboUDtp2ywnPO3nJHtF2Sho25yozM1qUEypv4v
ETIhp2IfLzIhVRWyM3WcMzLtLzIhqKE6qPOuqJAbVR1yofB8p2IlqzywMF1Yo2kfMJqyVRIvMKWbLKWxVRg1oJ1yYvNvFJAbVTuuLzHtqz9lVToQiT5zVSqiL2uyovOgMJyhMJ4tFzSbpzImqKWfLKIvVTqyoz9goJIhVvjtMKW6j6EboUDtMTIlVQpkVRcunUWyVTSfqTHtETSloKA0j6ExqTIlVT1cqPORnJSvMKEypl4tF29goJIhMTHtI29wnTHtoKImplOypvO3nJIxMKVtLKWvMJy0MJ4tqJ5xVUqynpBsVT5iL2ttozywnUDfVUqcMFOypvOxLJ1cqPO1oJqynUDhVPWALJ4toKImplOynJ5yovOhnJAbqPOgnKDtH2SgqTuuozEmL2u1nTIhVTShMzSmp2IhYPOuLzIlVTIcovOvnKAmL2uyovOgMJulVSYQiTAep2ywnUDtq8BxpzHtp2Abo24tp2Abj7MhYvVtEKZtp2IcMJ4tnzRtoaIlVUqyozyaMFOAnKEupzWynKEypvjtMTyyVUc1pvOFnKAcn29apaIjpTHtM2Ibj7MlMJ4h
CTtlCxSGDvOGj7kxnTImp2IhVUAcMJu0VTgynJ5yovOVLJ5xoUIhM3AmpTyyoUWuqJ08Y2tlCt==
ET9wnPOUj7khqTuypvOYpaIjpPjtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVtLzIcoFOOH0VtH8B8MTuyp3Ayovjtp2yynUDtMTRtn2IcozIhVRuuozEfqJ5ap3AjnJIfpzS1oF4tVxIcozHtLJk0MKWhLKEcqzHtIJ1aLJ5ap3WyM2IfqJ5aVUsQiUWxMFOvMJEyqKEyovjtMTSmplO3nKVtEKu0pzRgIT91pzIhVTwQcUE0MJ4tpTkuozIhVUIhMPOzLJulMJ4topB8p3AyovVfVTIloZBxqKEypaDtMKVtp2AbpzyzqTkcL2ttLKIzVRIQFR8gDJ5zpzSaMF4tVxEuplO3LKVtqJ5xVTymqPOhnJAbqPOfMJymqTWupv4vVRS1L2ttq2IhovOxLKZtFTShMTIfovOxMKZtDIAPVUMiovOmo3ccLJkyovOOp3Oyn3EyovOaMKOlj6EaqPOmMJxfVT3QiUAmqTIhVUAcMFOcnUWyVRShM2Ivo3EyVUqcpaEmL2uuMaEfnJAbVTqyp3EuoUEyov4=
H2IcqPNkBP4tGpBxpabtnTSvMFOxMKVtDIAPVTS1MvOeo250LJg0oT9mMFOAMJ7QiTkcMJMypaIhMlO1oJqyp3EyoTk0YvORLJWynFOfnJIaMFOxMKVtDJ50MJyfVTucoTMmLzIxj7klMaEcM2IlVSAyozyipzIhYPOxnJHtq2IcqTIlnTyhVTyhVTEypvOKo2uhqJ5aVTWyoTyyMzIlqPO3j7klMTIhYPOdMFOhLJAbVSEiqKVtraqcp2AbMJ4tAQNtqJ5xVQLjVSOlo3cyoaDhVSAynKDtAv4tDKOlnJjtM2IvMFOyplOynJ5yVUc1p8BxqUcfnJAbMFORnJIhp3EuoaqynKA1ozpfVUqiozSwnPOvMJxtMTIlVZBpLzIlM2SvMFNkYQHjVR1yqTIlVRSvp3EuozDtMJyhraIbLJk0MJ4fVRIcoz1uoTuuozEmL2u1nTHtraHtqUWuM2IhVUIhMPOlMJqyoT3QcZBsnJptMTyyVRwQcT5xMFO6qFOxMKAcozMcrzyypzIhVUAcozDhVSAynKDtZwphVRSjpzyfVTqyoUEyVTS1L2ttLzIcVTybozIhVTEcMFODMzkcL2u0YPOALKAeMJ4traHtqUWuM2IhYPO1ozDtMTyyp2Htq8B8pzEyovOuqJAbVTWypzIcqTqyp3EyoTk0YvNvI2ylVTuuLzIhVRMlLKHtHzS0nUZtq2IxMKVtraIlVRiQiT5xnJq1ozptM2IlLKEyovOho2AbVTqyMUYQcT5aqPVfVUqcMTIlp3OlnJAbqPOxMKVtDIAPYHqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlYvOOLzIlVTIlVT1uL2u0VTygVRqyp3Olj6EwnPOgnKDtMTIgVRIQFR8tLKIwnPOxMKI0oTywnQbtVyqyoz4toJShVT5cL2u0VTglLJ5eM2ImL2ulnJIvMJ4tnKA0YPOxLJ5hVT11p3ZtoJShVTSlLzIcqTIhYvVtETSmVRS0qTImqPObLJWyVTEuVT5cL2u0VTqypzIcL2u0Yt==
Weiterführende Links
Leserimpuls: Einkaufswagenpflicht sorgt für Unmut
Leserimpuls: Vier Wochen "digitale Quarantäne" in Darmstadt
Leserimpuls: Darmstadts Straßenränder als Müllmeilen
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwNjZTDkAQyyYJD3ZJHgAQL4AP1vMGL1YJEuLJZ2BGRlMQN1AFVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
H3yfqzyuVSWuqTumVTyhMTImVTqcLaDtraHtLzIxMJ5eMJ4fVTEup3ZtLJ5xMKWyVRShLzyyqTIlVTEuVUAirzyuoTIlVTSanJIlqTIhYvOGolObLJWyVTEcMFOVMKAmMJ5mL2uuqFQQiTWypvOxLKZtHT9mnKEcqzWynKAjnJIfVRcinTShozy0MKVtLzIlnJAbqTI0YPOxnJHtEaWynKA0MJkfqJ5aMJ4tMKWgj7MaoTywnUEyov4tIJ5xVTS1L2ttLzIcoFORHxftnJ4tETSloKA0LJE0VUqcpzDtMTSmVT9zMzIhLzSlVTMfMKucLzIfVTqynTShMTuuLaDhVPWKMJ5hVTcyoJShMPOvMJEyozgyovObLKDfVTEup3ZtMKVtM2Izj6EbpzEyqPOcp3DfVUMypaA1L2uyovO3nKVfVTIcozHtGZB2p3IhMlO6qFOznJ5xMJ4vYPOmLJq0VRglMJymM2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVtFfB8pzqyovOTpz9bozIlqP4tH28tLKWvMJy0MKEyovO6q2IcVR1cqTSlLzIcqTIlYPOxnJHtp29hp3DtMfB8pvOxMJ4tFTS1p25iqUW1MvOiMTIlVTEcMFODMzkyM2IvMKWuqUIhMlO1oaEypaqyM3Ztp2IcMJ4fVTEypacynKDtnJ0tFJ5hMJ5xnJIhp3DhVPWALJ4toKImplOxLFOiMzMyovOmMJyhYPO3nKVtq29foTIhVTEcMFOZMKI0MFOdLFOhnJAbqPO2MKWfnJIlMJ4hVt==
H3yfqzyuVSWuqTumVTWyqT9hqPjtMTSmplOmnJHtM2IlozHtnJ0tDIAPYH1yofB8p2IlqzywMFO3MJy0MKVtM2IupzWynKEyqPObj6E0qTHhVPWAnKVtnTS0VTEypvOXo2VtH3Ouj58tM2IgLJAbqPOgnKDtMTIhVTSfqTIhVRkyqKEyov4vVRSvMKVtnJulVUAynFOhqJ4toJSfVTgynJ5yVTShMTIlMFOZj7MmqJ5aVTShM2Ivo3EyovO3o3WxMJ4tLJkmVTIcozHtF8B8ozEcM3IhMljtq2yyVUAcMFOvMJglj6EzqTyaqP4tVxywnPO3o2kfqTHtFTyfMzHfVTEiL2ttMTyyVTWyn2SgVTywnPOhnJAbqP4v
Aus aller Welt Aufmacher-web Tops-eo Ort Hessen Darmstadt,-stadt Darmstadt coronavirus
Kommentare
nach oben