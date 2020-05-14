Donnerstag, 14.05.2020 - 05:00
3 min
Leserimpuls: Wenn die Amtstür zu bleibt
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Wollten Sie schon immer wissen, wie die Müllgebühren zustande kommen? Ärgern Sie sich über einen nicht nachvollziehbaren Behördenakt? Oder freuen Sie sich über eine tolle Bürgerinitiative? Dann sind Sie hier richtig.
In dieser Kolumne geht es darum, was Sie in Darmstadt bewegt. Ihre Leserimpulse nehmen wir donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr unter der Telefonnummer 06151-3 87 29 33 auf und präsentieren sie an dieser Stelle. (red)
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