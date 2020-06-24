Mittwoch, 24.06.2020 - 02:00
3 min
Lichtspiel für Leuchttürme der Kunst in Rüsselsheim
Von Daniela Ammar
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EIN SIGNAL
Auch eine Gruppe Privatpersonen beteiligte sich an der „Night of Light“. Mit roten Spots im Gepäck wollten die Rüsselsheimer weitere Orte, an denen Kultur stattfindet, sowie Denkmäler (Kurbelwellenmann-Brunnen, Festung, Adam-Opel-Statue, Opel-Mausoleum) beleuchten und so auf die Existenzsorgen der Veranstaltungswirtschaft und der Künstler aufmerksam machen. (amm)
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