Lichtspiel für Leuchttürme der Kunst in Rüsselsheim

EIN SIGNAL

Auch eine Gruppe Privatpersonen beteiligte sich an der „Night of Light“. Mit roten Spots im Gepäck wollten die Rüsselsheimer weitere Orte, an denen Kultur stattfindet, sowie Denkmäler (Kurbelwellenmann-Brunnen, Festung, Adam-Opel-Statue, Opel-Mausoleum) beleuchten und so auf die Existenzsorgen der Veranstaltungswirtschaft und der Künstler aufmerksam machen. (amm)