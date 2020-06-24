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Mittwoch, 24.06.2020 - 02:00
3 min

Lichtspiel für Leuchttürme der Kunst in Rüsselsheim

Beim Heimatabend und der „Night of Light“ rücken Kulturschaffende in den Vordergrund.

Von Daniela Ammar
Das Rüsselsheimer Theater wird bei der „Night of Light“ zum Blickfang. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

Das Rüsselsheimer Theater wird bei der „Night of Light“ zum Blickfang. (Foto: Vollformat/Volker Dziemballa)

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EIN SIGNAL
Auch eine Gruppe Privatpersonen beteiligte sich an der „Night of Light“. Mit roten Spots im Gepäck wollten die Rüsselsheimer weitere Orte, an denen Kultur stattfindet, sowie Denkmäler (Kurbelwellenmann-Brunnen, Festung, Adam-Opel-Statue, Opel-Mausoleum) beleuchten und so auf die Existenzsorgen der Veranstaltungswirtschaft und der Künstler aufmerksam machen. (amm)
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