Lily Tomlin mit Handabdruck in Hollywood verewigt

Verewigt: Die Schauspielerin Lily Tomlin zeigt ihre Hände, nachdem sie sie bei einer Hand- und Fußabdruckzeremonie in Zement gelegt hat.

Los Angeles - Die US-Komikerin Lily Tomlin (82) ist in Hollywood auf die Knie gegangen. Vor dem TLC Chinese Theatre in der kalifornischen Filmmetropole drückte sie am Freitag (Ortszeit) beide Hände in den feuchten Zement.

Dazu kniete sie vor Fotografen und Zuschauern auf dem berühmten Kinovorplatz nieder. Auch ihre Schuhabdrücke wurden verewigt. Der Zeremonie wohnte auch Tomlins Kollegin Jane Fonda aus der gemeinsamen Serie „Grace and Frankie“ bei. Die Ehrung erfolgte ihm Rahmen des laufenden „Turner Classic Movies“-Filmfestivals.

Tomlin schrieb ihren Namen und dazu den Namen „Edith Ann“ mit einem Herz versehen in den Zement. Das war eine ihrer bekannten Comedy-Figuren in ihrer ersten TV-Show „Laugh-In“ in den frühen 1970er Jahren, in der sie unter anderem die freche Mädchenfigur spielte. Tomlin ist aus Filmen wie „Nashville“, „The Player“, „Short Cuts“ und „Der Rosarote Panther 2“ bekannt. Die mehrfache Emmy-Preisträgerin wirkte auch in zahlreichen TV-Serien mit, darunter „The West Wing“, „Damages - Im Netz der Macht“ und seit 2015 mit Fonda in „Grace and Frankie“. In der Netflix-Comedy-Serie spielen sie langjährige Ehefrauen, deren Männer sich unerwartet als schwul outen.

Auf dem Vorplatz des historischen TLC-Kinos wurden seit Ende der 1920er Jahre schon Hunderte Stars geehrt, darunter Charlie Chaplin, Frank Sinatra, Clark Gable, Marilyn Monroe, George Clooney und Robert de Niro. Der Platz auf dem Hollywood Boulevard zieht jedes Jahr Millionen Besucher aus aller Welt an.

