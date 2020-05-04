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Montag, 04.05.2020 - 03:00
3 min

Limbacher Online-Unterricht für Zirkuskinder

Die Schule für Kinder beruflich Reisender setzt schon lange auf digitalen Unterricht. Aus seinem Büro in Hünstetten hält Lehrer Alfred Spitz engen Kontakt zu seinen Schülern.

Von Lea Hellbach
Die Kinder des „Karfunkel Figurentheaters“, James, Jim und Sophia Sperlich (von links), lernen fleißig für die Schule. Foto: Bernd Sperlich

Die Kinder des „Karfunkel Figurentheaters“, James, Jim und Sophia Sperlich (von links), lernen fleißig für die Schule. (Foto: Bernd Sperlich)

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