Lipödem: "Ich habe meine Beine mit Eiswasser betäubt"

Was ist ein Lipödem?

Ein Lipödem ist eine Krankheit, bei der sich Fettzellen im Körper der Frau explosionsartig vermehren. Es kommt zu einer sogenannten Fettverteilungsstörung, die insbesondere in Armen und Beinen sichtbar wird und für Betroffene mit enormen Schmerzen einhergeht. Noch ist die Krankheit so unerforscht, dass Ärzte nicht genau wissen, was sie verursacht. Sie gehen aber davon aus, dass hormonelle Veränderungen im Körper der Frau für das Lipödem verantwortlich sind.

Das Lipödem ist insbesondere an den Proportionen der Frau zu erkennen. Der Oberkörper ist deutlich schmaler als der Unterkörper. Die Haut ist an Armen und Beinen oft knotig. Es ist keine Kniescheibe sichtbar. Betroffene selbst sprechen häufig von Elefantenbeinen.