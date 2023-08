„L'Italiano“-Sänger Toto Cutugno gestorben

In „L'Italiano“ (Der Italiener) besang Cutugno alle nur denkbaren italienischen Stereotype. Vom Fiat 600 über die Mentholrasiercreme bis hin zum blauen Nadelstreifenanzug. Und natürlich dürfen auch die Spaghetti - „al dente“ wohlgemerkt - und der starke Espresso nicht fehlen. Mehr Klischees gehen kaum. Wahrscheinlich deswegen wurde ihm insbesondere in Italien nachgesagt, zwar ein Schlagerkönig zu sein, ein ehrwürdiger Cantautore, also Singer-Songwriter, jedoch nicht.