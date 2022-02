Live-Blog: Erhöhte Alarmstufe für Russlands Atomwaffen

Die ukrainische Delegation verlässt einen belarussischen Militärhubschrauber nach ihrer Landung in der Region Gomel, Belarus. Die russische und die ukrainische Delegation trafen sich am Montag, 28.02.2022 zu ihren ersten Gesprächen. Das Treffen findet in der Region Gomel an den Ufern des Flusses Pripjat statt. (Foto: Sergei Kholodilin/BelTA/AP/dpa )