Live-Blog: Erneut Gespräche zwischen Russland und Ukraine

Belarus, Gomel: Das von der belarussischen Staatsagentur BelTA verbreitete und von AP zur Verfügung getellte Bild zeigt Wladimir Medinski (2.v.l), Leiter der russischen Delegation, und David Arachamija (3.v.r), Fraktionsvorsitzender der Präsidentenpartei im ukrainischen Parlament, während sie an den Friedensgesprächen in der Region Gomel teilnehmen. Die russische und die ukrainische Delegation sind am Montag, 28.02.2022, zu Gesprächen zusammengekommen. Das Treffen findet in der Region Gomel an den Ufern des Flusses Pripjat statt. (Foto: Sergei Kholodilin/BelTA/AP/dpa)