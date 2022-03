Auf diesem von Planet Labs PBC via AP zur Verfügung gestellten Satellitenfoto brennen mehrere zivile Gebäude inmitten russischer Angriffe auf den Bezirk Livoberezhnyi. In der belagerten Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine ist nach Angaben des Stadtrats eine Kunstschule Ziel eines Bombenangriffes geworden. (Foto: Planet Labs Pbc/Planet Labs PBC/AP/dpa )

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MOSKAU/KIEW - In unserem Live-Blog hier in diesem Artikel informieren wir über die Lage in der Krisenregion. Dabei erhalten Sie ständig aktualisierte Informationen aus der Ukraine, aber auch alle Nachrichten zu Reaktionen auf Putins Angriffskrieg.

Weitere aktuelle Berichte zum Thema finden Sie auch in unserem Ukraine-Dossier: Hier klicken.

Eine Übersicht über Hilfsaktionen und Spendenaktionen finden Sie hier.

unseren Newsletter zum Krieg in der Ukraine. Bestellen Sie hier



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Verknüpfte Artikel