Dieses Bild aus einem vom Kernkraftwerk Saporischschja veröffentlichten Video zeigt ein helles, aufflackerndes Objekt, das am Freitag auf dem Gelände des Kernkraftwerks in Enerhodar in der Ukraine landet. Russische Streitkräfte beschossen am frühen Freitag Europas größtes Kernkraftwerk und entfachten ein Feuer, als sie ihren Angriff auf eine wichtige energieerzeugende ukrainische Stadt fortsetzten und bei ihrem Versuch, das Land vom Meer abzuschneiden, an Boden gewannen. (Foto: dpa)