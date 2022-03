Live-Blog: Nato beruft Sondergipfel zu Ukraine-Krieg ein

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen den Brand in einem Wohngebäude, dass durch Bombenbeschuss des russischen Militärs zerstört wurde. Während die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien am heutigen Dienstag zu einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach Kiew reisen, rückte die militärische Offensive Russlands mit einer Reihe von Angriffen auf ein Wohnviertel im Zentrum von Kiew näher auf die Hauptstadt der Ukraine zu. (Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa)

MOSKAU/KIEW - In unserem Live-Blog hier in diesem Artikel informieren wir über die Lage in der Krisenregion. Dabei erhalten Sie ständig aktualisierte Informationen aus der Ukraine, aber auch alle Nachrichten zu Reaktionen auf Putins Angriffskrieg.Weitere aktuelle Berichte zum Thema finden Sie auch in unserem Ukraine-Dossier: Hier klicken.