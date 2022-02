Live-Blog: Russische Truppen dringen nach Kiew vor

Auf diesem vom Pressedienst der ukrainischen Polizei veröffentlichten Foto löschen Feuerwehrleute die Schäden an einem Gebäude nach einem Raketenangriff auf ukrainische Hauptstadt. Russland setzt seine Invasion in die Ukraine bis in die Außenbezirke Kiews fort. (Foto: Uncredited/Ukrainian Police Department Press Service/AP/dp)