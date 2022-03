Live-Blog: Russland setzt offenbar Streumunition ein

Dieses von der ukrainischen Armee/ Ukrainian Military Defense veröffentlichten Handoutbild aus Drohnenaufnahmen soll einen Angriff auf eine russische Panzerkolonne in der Nähe von Brovary im Nordosten von Kiew am Mittwoch zeigen. Die russischen Truppen bewegen sich auf Kiew zu und versuchen, die ukrainische Hauptstadt einzukesseln. (Foto: Ukrainian Military Defense/ZUMA Press Wire Service/dpa)

MOSKAU/KIEW - In unserem Live-Blog hier in diesem Artikel informieren wir über die Lage in der Krisenregion. Dabei erhalten Sie ständig aktualisierte Informationen aus der Ukraine, aber auch alle Nachrichten zu Reaktionen auf Putins Angriffskrieg.Weitere aktuelle Berichte zum Thema finden Sie auch in unserem Ukraine-Dossier: Hier klicken.