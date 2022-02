Live-Blog: Scholz stoppt Nord Stream 2

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seinem Besuch in Moskau Mitte Februar. Scholz traf den russischen Präsidenten zu Gesprächen über die Situation an der ukrainischen-russischen Grenze. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MOSKAU/KIEW - Vor dem Hintergrund des eskalierenden Russland-Ukraine-Konflikts stoppt die Bundesregierung das Genehmigungsverfahren für die russisch-deutsche Erdgasleitung Nord Stream 2 bis auf Weiteres. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin aus Regierungskreisen.

Die EU-Kommission hat derweil unerwartet weitreichende Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen. Ein am Dienstag den Mitgliedstaaten präsentierter Entwurf sieht Angaben von Diplomaten zufolge vor, den Handel mit russischen Staatsanleihen zu verbieten, um eine Refinanzierung des russischen Staats zu erschweren. Zudem sollen mehrere Hundert Personen und Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste kommen.

Verknüpfte Artikel

Darunter wären rund 350 Abgeordnete des russischen Parlaments, die für die russische Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk in der Ostukraine gestimmt haben, aber auch Banken, die in der Ostukraine Geschäfte machen. Auch sollen die Freihandelsregelungen der EU mit der Ukraine nicht mehr für die Gebiete in der Ostukraine gelten.

An den Beratungen beteiligte Personen betonten, dass das volle Arsenal der Sanktionsmöglichkeiten noch nicht genutzt werde. Sanktionen zum Beispiel gegen den russischen Energiesektor und Ausfuhrverbote für Hightech-Technologie sind für den Fall vorbereitet worden, dass Russland einen Angriff auf die ganze Ukraine startet. Auch Kremlchef Wladimir Putin wird voraussichtlich noch nicht auf die EU-Sanktionsliste kommen.Beschlossen werden müssen alle Sanktionen letztlich vom EU-Ministerrat.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anerkannt und dann die Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine angeordnet.

Lesen Sie auch: Eskalation in der Ostukraine - Fragen und Antworten

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.







In unserem Live-Blog informieren wir über die Lage in der Krisenregion:



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Putin schockiert mit Ukraine-Rede

Kremlchef Wladimir Putin hat bei einer Fernsehansprache am Montagabend zum Frontalangriff gegen die Ukraine ausgeholt. Das Land existiere überhaupt nur dank Russland. Die Ukraine habe sich zum "Marionetten-Regime" der USA machen lassen, wo radikale Nationalisten und Neofaschisten eine antirussische Politik führten. "Die heutige Ukraine ist ganz und gar von Russland erschaffen worden", sagt er. Am Ende erkennt er die "Volksrepubliken Luhansk und Donezk" als unabhängige Staaten an – und schickt zum Entsetzen der Ukraine und des Westens russische Soldaten "zur Wahrung des Friedens" dorthin. Er spricht in seiner Rede von einem "Genozid" in der Ostukraine. Ein Völkermord an den Russen in der Ukraine? Kanzler Olaf Scholz hatte das nach seinem Treffen mit Putin vor einer Woche als "heftiges" und "falsches" Wort kritisiert.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montagabend die Entsendung von Truppen in die Ost-Ukraine angeordnet. Die Einheiten sollen in den von Moskau nun als unabhängige Staaten anerkannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk für Frieden sorgen, wie aus einem Dekret hervorgeht, das der Kremlchef am Montag in Moskau unterzeichnet hat.

Zuvor Unabhängigkeit anerkannt

Zuvor hatte Putin hat die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt. Der Kremlchef unterzeichnete am Montag ein entsprechendes Dekret, wie das Staatsfernsehen zeigte. Zugleich schloss er mit den Vertretern der beiden prorussischen Separatistenrepubliken einen Vertrag über "Freundschaft und Beistand". Damit wird eine Stationierung russischer Soldaten dort möglich.

Die russische Staatsduma will am Dienstag die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine als unabhängige Staaten ratifizieren. Die Parlamentssitzung in der Hauptstadt Moskau soll um 12.00 Uhr Ortszeit (10.00 Uhr MEZ) beginnen. Eine Zustimmung gilt als sicher.

EU und USA kündigen Sanktionen an

Die EU wird mit Sanktionen auf Russlands Entscheidung reagieren: Die Strafmaßnahmen sollen diejenigen treffen, die an der Handlung beteiligt seien, erklärten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am Montagabend. Auch die US-Regierung kündigt Sanktionen an. Der britische Premierminister Boris Johnson verurteilte den Schritt als offenen Bruch internationalen Rechts und sprach von einer "schamlosen Verletzung der Souveränität und Integrität der Ukraine". Putin forderte die ukrainische Führung auf, sofort das Feuer in der Ostukraine einzustellen. Andernfalls werde Kiew die volle Verantwortung dafür tragen, sagte er.

Zitate zur Anerkennung der Separatisten in Ukraine durch Russland

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt. International stößt dies auf scharfe Kritik. Ein Überblick:

"Die Anerkennung der beiden Separatistengebiete in der Ukraine ist ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht, die territoriale Integrität der Ukraine und die Vereinbarungen von Minsk."

"Die EU und ihre Partner werden geschlossen, entschlossen und bestimmt in Solidarität mit der Ukraine reagieren."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am Montagabend in Brüssel.

"Wir haben mit einem solchen Schritt Russlands gerechnet und sind bereit, sofort zu reagieren."

"Wir beraten uns weiterhin eng mit unseren Verbündeten und Partnern, einschließlich der Ukraine, über die nächsten Schritte und über Russlands anhaltende Eskalation an der Grenze zur Ukraine."

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montagabend in Washington.

"Die heutige Anerkennung der separatistischen selbsterklärten "Volksrepubliken" in der Ostukraine durch Präsident Putin stellt einen eklatanten Bruch des Völkerrechts dar und ist ein schwerer Schlag für alle diplomatischen Bemühungen zur friedlichen Beilegung und politischen Lösung des aktuellen Konflikts."

"Jahrelange Bemühungen im Normandie-Format und der OSZE werden damit willentlich und ohne nachvollziehbaren Grund zunichte gemacht."

Außenministerin Annalena Baerbock am Montag in Berlin.

"Moskau befeuert den Konflikt in der Ostukraine, indem es die Separatisten finanziell und militärisch unterstützt."

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montagabend in Brüssel.

"Das ist ein offener Bruch internationalen Rechts, eine schamlose Verletzung der Souveränität und Integrität der Ukraine."

"Das ist ein schlechtes Omen, ein sehr dunkles Signal."

Der britische Premierminister Boris Johnson am Montagabend in London.

"Aus der eigenen Geschichte wissen wir, dass derartige Schritte, die sich gegen einen souveränen Nachbarstaat richten, niemals zum Frieden führen."

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala am Montagabend in Prag.

"Es ist ein Akt der Aggression gegen die Ukraine, der mit einer unmissverständlichen Antwort und sofortigen Sanktionen beantwortet werden muss."

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki am Montagabend in Warschau.

"Putins Rede ist eine Kriegserklärung"

FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Montagabend bei Twitter.

"Das ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts"

CDU-Außenexperte Norbert Röttgen am Montagabend in der ARD-Sendung "hart aber fair".

"Putin bricht mit den Prinzipien des Völkerrechts. Das ist eine Absage an die friedliche Koexistenz souveräner Staaten."

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), am Montagabend bei Twitter.