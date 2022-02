3 min. inkl. Video

Live-Blog: Selenskyj fordert Aufnahme in die EU

Die Lage in Kiews Straßen ist weiter unübersichtlich. Die Bevölkerung ist aufgerufen, in Bombenschutzkellern zu bleiben. Präsident Selenskyj wendet sich an die EU. Die Lage im Überblick.

Von dpa