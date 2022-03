Flüchtlinge warten in einer Menschenmenge auf den Transport, nachdem sie aus der Ukraine geflohen sind und am Grenzübergang in Medyka, Polen, angekommen sind. Hunderttausende ukrainische Zivilisten, die am Sonntag versuchten, sich in Sicherheit zu bringen, waren gezwungen, sich vor dem russischen Beschuss zu schützen, der auf Städte im Zentrum, Norden und Süden der Ukraine niederging. (Foto: dpa)