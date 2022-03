Live-Blog: Ukraine bestreitet Russlands Vorwurf zu Biowaffen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat der Ukraine vorgeworfen, Biowaffen zu produzieren. Diese Behauptungen wies der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kyslyzja am Freitag bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York zurück. (Foto: dpa)

MOSKAU/KIEW - In unserem Live-Blog hier in diesem Artikel informieren wir über die Lage in der Krisenregion. Dabei erhalten Sie ständig aktualisierte Informationen aus der Ukraine, aber auch alle Nachrichten zu Reaktionen auf Putins Angriffskrieg.Weitere aktuelle Berichte zum Thema finden Sie auch in unserem Ukraine-Dossier: Hier klicken.