Live-Blog: Ukraine rechnet nicht mit Angriff von Belarus aus

Ein ukrainischer Soldat verlässt einen Kommandoposten, um seine Schicht in einer Frontstellung in der Region Luhansk zu beginnen. Die Gefahr eines Krieges in Europa wächst. (Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa)

Die Gefahr eines Krieges in Europa wächst. Russland hat nach westlichen Angaben etwa 150.000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland Ukraine zusammengezogen, streitet aber konkrete Angriffspläne bisher ab. In den vergangenen Tagen verschärfte sich die Lage vor allem entlang der Frontlinie im Südosten der Ukraine zwischen der ukrainischen Armee und den von Moskau unterstützten Separatisten, die die Gebiete Donezk und Luhansk schon seit Jahren kontrollieren. Seit 2014 stehen sich die Armee und die von Russland unterstützten Separatisten im Osten der Ukraine gegenüber. Die Aufständischen kündigten nun eine allgemeine Mobilmachung an. In unserem Live-Blog informieren wir über die Lage in der Krisenregion.



