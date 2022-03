Live-Blog: UN-Richter fordern Russland auf Krieg zu beenden

Auf diesem Satellitenbild sind Feuer und Rauch am internationalen Flughafen und Luftwaffenstützpunkt Cherson zu sehen. Bei einem mutmaßlichen ukrainischen Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt wurden am Dienstag russische Hubschrauber und Fahrzeuge beschädigt. Die russische Armee gab zuvor bekannt, dass sie das komplette Gebiet Cherson unter ihre Kontrolle gebracht habe. Dort leben rund eine Million Menschen. (Foto: Uncredited/Planet Labs PBC/AP/dpa )

MOSKAU/KIEW - In unserem Live-Blog hier in diesem Artikel informieren wir über die Lage in der Krisenregion. Dabei erhalten Sie ständig aktualisierte Informationen aus der Ukraine, aber auch alle Nachrichten zu Reaktionen auf Putins Angriffskrieg.