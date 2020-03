Live: Gesundheitsministerin informiert über Corona

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Ministerin für Soziales, Arbeit und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, informiert über Corona. (Foto: Andreas Arnold/dpa)

Mainz - Über den Stand der Ausbreitung des Coronavirus und Vorbereitungen der Krankenhäuser angesichts vermutlich weiter steigender Patientenzahlen will das Gesundheitsministerium in Mainz am Donnerstag informieren. Berichten möchte Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) ab 14.00 Uhr auch über Schwerpunktkrankenhäuser im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Die Zahl der in Rheinland-Pfalz mit dem neuen Coronavirus infizierten Menschen war am Mittwoch auf 1637 gestiegen, 157 mehr als am Vortag. Bislang sind im Land sechs Menschen an der durch das Coronavirus verursachten Krankheit Covid-19 gestorben. Aktuell gibt es dem Ministerium zufolge rund 1400 Intensivbetten im Land, davon rund 1000 mit einer Beatmungsmöglichkeit für Patienten.

Die Pressekonferenz im Livestream

Weil mit noch mehr Patienten gerechnet wird, soll die Zahl der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz auf 2800 verdoppelt werden, die Zahl der Beatmungsplätze solle um die Hälfte auf 1500 erhöht werden. Gleichzeitig betonte das Ministerium, dass alle Erkrankten gut versorgt werden könnten. Es brauche aber zusätzliches Personal und die entsprechende technische Ausstattung. Schulungen von zusätzlich benötigten Pflegekräften liefen bereits.

