Live: Nachtragshaushalt zur Krisenbewältigung wird vorgestellt

MAINZ - Der Ministerrat wird den Entwurf eines Nachtragshaushalts zur Bekämpfung der Corona-Epidemie und ihrer Auswirkungen verabschieden. Das teilte die Staatskanzlei in einer Pressemitteilung mit. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Finanzministerin Doris Ahnen, der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing und Umweltministerin Ulrike Höfken werden sich zu den Ergebnissen in einer Pressekonferenz äußern.

Aus Gründen der Infektionssicherheit wird die Pressekonferenz am Dienstag den 24.03.2020, um 15.30 Uhr aus den Räumlichkeiten der Staatskanzlei gestreamt.

Die PK im Livestream

Hier übertragen wir ab circa 15.30 Uhr live in Kooperation mit SWR die Pressekonferenz zum Nachtragshaushalt. Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Im Nachgang finden Sie zeitnah an der selben Stelle die vollständige Aufzeichnung. Sollte der Stream nicht funktionieren, finden Sie ihn auch hier auf YouTube.

