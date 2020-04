Live: Pressekonferenz zur aktuellen Wirtschaftslage

Olaf Scholz (SPD), Bundesminister der Finanzen, ist zu Gast in Mainz. (Foto: Michael Kappeler/dp)

Mainz - Bundesfinanzminister Olaf Scholz trifft am Freitag gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing und Finanzministerin Doris Ahnen die Mitglieder des Wirtschaftsrates der Ministerpräsidentin, um über die aktuelle Situation in den Branchen und Betrieben, die Passgenauigkeit der Rettungs-Maßnahmen und das weitere Vorgehen zu beraten. Das teilte die Staatskanzlei in einer Pressemitteilung mit.

Im Anschluss daran findet eine Pressekonferenz statt, in der Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing über die Ergebnisse berichten. Wir übertragen die PK live in Kooperation mit dem SWR:

Die PK im Livestream

Ab 12.30 Uhr übertragen wir hier die Pressekonferenz. Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich.

