Live zu Corona: PK von Dreyer und Hubig

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. (Foto: Sascha Kopp)

Mainz - Nach Wochen der Kontaktbeschränkungen könnte das weitere Vorgehen in der Corona-Krise am (heutigen) Mittwoch konkreter werden. Dann besprechen sich die Länderregierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Um 17 Uhr wollen in Mainz die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD) davon berichten. Es dürfte unter anderem darum gehen, ob, wann und wie genau die Schulen wieder öffnen. Hubig hatte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur gesagt, der Gesundheitsschutz stehe ganz oben und Schulen könnten nur stufenweise wieder geöffnet werden. Dreyer hatte sich nach Auskunft der Staatskanzlei für einheitliche Indikatoren für ganz Deutschland ausgesprochen. Es dürfe keine Maßnahmen geben, die die Kapazität des Gesundheitssystems überforderten.

Die PK im Livestream

Wir übertragen die Pressekonferenz in Kooperation mit dem SWR um 17 Uhr live hier. Nutzen Sie den Play-Button, über den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich.



