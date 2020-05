Livestream: Hessens Schulen in der Corona-Krise

Unsere Experten diskutieren über die Lage der hessischen Schulen in der Corona-Krise. (Grafik: feelartfeelant – stock.adobe)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - In der Krise haben alle schon viel gelernt. Die Schüler vermutlich nicht so viel von dem, was auf dem Lehrplan stand. Dafür aber Eltern, wie es ist, den Nachwuchs zuhause selbst zu unterrichten. Und Lehrer, wie der Stoff digital am besten aufbereitet wird.

Nach und nach kehren die Schüler nun zurück ins Klassenzimmer. Es wird noch lange dauern, bis die Schulen zurück sind im Regelbetrieb. Jetzt pauken Schulleiter und Hausmeister erstmal Hygienekonzepte. Stundenplanerstellern raucht der Kopf, weil Klassen aufgeteilt und vorerst nur einige Fächer unterrichtet werden müssen.

Begegnen sich Schüler wirklich nur so wenig wie möglich? Was sind die Abschlüsse 2020 wert? Brauchen manche Lehrer digitale Nachhilfe? Lässt die Politik die Schulen zu sehr allein? Und: Wie steht es eigentlich um die Hygiene auf den Schulklos?

Verknüpfte Artikel

Maike Wiedwald, Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW Hessen, und Korhan Ekinci, Vorsitzender des Landeselternbeirats, diskutieren diese und weitere Fragen am Freitag in unserem Experten-Talk.

Los geht es an dieser Stelle live ab 17 Uhr. Ihre Fragen können Sie schon jetzt im Chat unten stellen. Die Live-Übertragung gibt es auch parallel bei YouTube.