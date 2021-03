Livestream: Malu Dreyer informiert über mögliche Öffnungen

Malu Dreyer ist Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. (Foto: Sascha Kopp)

MAINZ - Am kommenden Mittwoch beraten die Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Hauptthema ist die Möglichkeit weiterer Öffnungsschritte vor dem Hintergrund stagnierender Infektionszahlen. Über das Ergebnis der Beratungen informiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Donnerstag um 9 Uhr in einer Pressekonferenz. Diese können Sie hier live verfolgen.

Nutzen Sie den Play-Button, um den Stream zu starten. Auch eine Wiedergabe im Vollbildmodus ist möglich. Sollte der Stream nicht funktionieren oder Sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch hier auf YouTube.