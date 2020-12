Livestream zur Corona-Impfung mit Bürgerbeteiligung

Jetzt teilen:

DARMSTADT-DIEBURG - In einer Informationsveranstaltung, die am 21. Dezember ab 18.30 Uhr als Livestream übertragen wird, soll es neben dem Impfstoff auch um Therapeutika gehen. „Wenn am Ende der Veranstaltung die Zuschauer mehr über das Thema wissen und sich aufgrund der regionalen Beiträge eine Meinung gebildet haben, dann haben wir unser Ziel erreicht“, fasst Peter Lehr, Geschäftsführender Vorstand des Marketingclub Südhessen, zusammen.

Der Livestream soll insgesamt 75 Minuten dauern. Die Gesprächspartner, die sich an dem Abend den Fragen der Bürger und von ECHO-Chefredakteur und Moderator Lars Hennemann stellen werden, sind Oberbürgermeister Jochen Partsch, Landrat Klaus Peter Schellhaas, Jochen Maas und Martin Welte. Jochen Maas ist Professor an der technischen Hochschule Mittelhessen und hält dort Vorlesungen über Pharmakokinetik und Drug Delivery Systeme. Gegenstand der Pharmakokinetik ist die Gesamtheit aller Prozesse, denen ein Arzneistoff im Körper unterliegt. Dazu gehört die Aufnahme des Arzneistoffes, die Verteilung im Körper und der biochemische Um- und Abbau sowie die Ausscheidung. Seit 2010 ist Maas außerdem Geschäftsführer der Abteilung Forschung und Entwicklung der Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, die im Industriepark Höchst angesiedelt ist. Er leitet dort eines von vier weltweit integrierten Forschungs- und Entwicklungszentren der Firma und ist Mitglied des globalen Leitungsteams. Außerdem zu Gast an dem Abend wird Martin Welte sein. Er ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin am Klinikum Darmstadt.

Am PC oder Laptop ist der Livestream über den Browser und den Link https://youtu.be/ryWiaexfn08 abrufbar. Interessierte können ihre Fragen an dem Abend über die E-Mail-Adresse darmstaedter-echo@vrm.de stellen.

Der Lions Club will den Abend zudem nutzen, um Spenden für das Frauenhaus Darmstadt zu sammeln, um den Kampf gegen häusliche Gewalt – auch und gerade in Zeiten von Corona – zu unterstützen.