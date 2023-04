Lkw-Streik auf A5-Rasthof: Spediteur zeigt Trucker an

Die „Rutkowski Patrol” war zur Raststätte Gräfenhausen auch von einem polnischen Kamerateam begleitet worden – es gehört zum mit Rutkowski verbundenen Internetsender „Patriot24.net“, der mit dem Slogan „Stop the stupidity of the European Union“ wirbt („Schluss mit der Dummheit der Europäischen Union“). Das Portal hat eine eigene Rubrik, „Rutkowski in Aktion!“. Und dort ist ein knapp halbstündiges Video zu sehen, das die Rutkowski-Männer tatsächlich in Aktion zeigt – allerdings nicht den Chef, der nicht mit nach Deutschland gekommen war.