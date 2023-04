Lkw-Streik auf der A5: Abreise verzögert sich

Der Plan ist daher weiterhin: Am Donnerstagabend oder Freitagfrüh sollen die Fahrer, die allesamt gekündigt haben, mit Bussen abgeholt werden. Der Deal lautet: Spätestens zwölf Stunden nach Eingang der Gelder soll jeder Fahrer die Schlüssel für seinen Lastwagen aushändigen. Danach holt die Spedition die Fahrzeuge ab. Nach Aussagen des niederländischen Gewerkschafters Edwin Atema verspüre der polnische Speditionschef „gerade großen Druck”. Ein Transport müsse spätestens am Montag in der Schweiz sein, sonst stehe dort eine Fabrik still. „Das würde jeden Tag 100.000 Euro kosten”, so Atema. Daher sind die Fahrer guter Dinge, dass die Zahlungen bei ihnen in Kürze eingehen. Sie haben in jedem Fall erneut klargemacht: Sie reisen erst dann ab, wenn der letzte Fahrer den letzten Cent erhalten habe. „Wir waren fünf Wochen hier, da kommt es auf ein paar Stunden nun auch nicht an”, sagte einer der Trucker.