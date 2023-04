Lkw-Streik auf der A5 bei Gräfenhausen: Wie geht es weiter?

Der Speditionschef, der rund 1000 Fahrer in den Firmen „Agmaz”, „Lukmaz” und „Imperia” beschäftigt, und die 18 Mitarbeiter der Security-Firma, die mehrere Fahrer am Karfreitag bedrängt haben sollen, waren am selben Abend noch wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Polizei sprach einen Platzverweis aus – die Männer dürfen den Rastplatz also vorerst nicht mehr betreten. Noch am Freitagabend wurden die Security-Fahrzeuge, darunter auch der Panzerwagen, unter Geleit der Polizei entfernt. Wo sich die Männer aktuell aufhalten, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung. Bei Verurteilung drohen in solchen Fällen mehrjährige Haftstrafen.