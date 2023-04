Lkw-Streik beendet: Fahrer verlassen A5-Rasthof

Vor zwei Wochen hatten die Gespräche erste Erfolge erzielt, Mazur hatte zunächst 200.000 Euro überwiesen. Danach gerieten die Verhandlungen wieder ins Stocken. „Der Zufall half uns nun“, berichtet Atema. „Ein Transporter muss am Montag in der Schweiz sein, sonst steht dort eine Firma still. Nur diesem Druck hat sich die Spedition gebeugt“, so der Niederländer, der direkt verkündete: „Der Kampf geht nun woanders weiter. Bis sich die Bedingungen im internationalen Güterverkehr wirklich ändern, wird es noch lange dauern.“ Der Fall hatte auch das EU-Parlament erreicht, Politiker etlicher Länder kündigten Verbesserungen an.