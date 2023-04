Lkw-Streik: „Ohne Kontrolle geht der Betrug weiter“

Herr Schmalz, was war Ihr erster Gedanke, als sie an den Osterfeiertagen vom Streik der Kollegen aus Usbekistan und Georgien hörten, die im Dienst einer polnischen Spedition unterwegs sind?

Ich dachte, es wird ja auch mal Zeit, dass Fahrer damit an die Öffentlichkeit gehen. Seit mehr als zehn Jahren prangern wir diese Zustände an – ohne Ergebnis. Wir alle sehen ja die Fahrer der Lastwagen mit osteuropäischen Kennzeichen und die in der Szene sogenannten „Polen-Sprinter“. Am Wochenende übernachten sie auf Rastplätzen oder am Rande von Industriegebieten, kochen und waschen ihre Wäsche, weil sie nicht nach Hause fahren können und sehr sparsam leben müssen. Jedem ist klar, dass sie länger als erlaubt unterwegs sind, alle wissen, wie es läuft.