Lockdown: hartes Ringen im Kanzleramt

BIONTECH KÄMPFT GEGEN DAS VIRUS

Bis Sommer steht ausreichend Impfstoff zur Verfügung, sagt Biontech-Chef Ugur Sahin – aber in den nächsten Monaten sei das Einhalten der Regeln weiterhin wichtig. Damit könnten alle geimpft werden, die geimpft werden wollen, sagte er am Dienstagabend beim Neujahrsempfang der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Es sei schön zu sehen, dass derzeit mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft würden als dass es Neuinfektionen gebe. „Damit holen wir das Virus ein“, sagte Sahin. „Wir haben alle einen sehr guten Job gemacht“, sagte er mit Blick auf die Arbeit von Politik, Wissenschaft und auch den Bürgern in der Corona-Pandemie. Schließlich handle es sich um die größte Herausforderung durch eine Infektionskrankheit seit 100 Jahren. In den nächsten Monaten habe die Impfung aber vorerst noch keinen starken Einfluss im Kampf gegen das Virus – deshalb sei die Einhaltung der Abstands- und Hygienevorgaben weiterhin wichtig. Bis Sommer stehe dann ausreichend Impfstoff zur Verfügung, erwartet Sahin, auch weil zunehmend weitere Hersteller neben Biontech ihre Produkte anbieten könnten. (tz)