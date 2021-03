Lockdown: Malu Dreyer informiert über mögliche Öffnungen

MAINZ - Am Mittwoch haben die Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten . Über das Ergebnis und die Umsetzung in Rheinland-Pfalz informiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer amin einer Pressekonferenz. Diese können Sie hier live verfolgen.