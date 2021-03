Lockdown soll bis zu den Osterferien verlängert werden

Wann gibt es erste Lockerungen im Lockdown? (Foto: dpa)

BERLIN - Bund- und Ländervertreter streben eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März an - allerdings werden bereits erste Lockerungen in Aussicht gestellt. Dies berichten mehrere Medien, darunter NTV und Bild, am Dienstagvormittag. Am Mittwoch werde beim Corona-Gipfel mit den Ministerpräsidenten darüber beraten.

An der 35er Inzidenz für Lockerungen solle dann nicht mehr strikt festgehalten werden. Durch weitere Tests sollen auch bei höheren Sieben-Tage-Inzidenzen nach und nach Öffnungsschritte erfolgen. Die Kontaktbeschränkungen sollen zudem bereits ab dem 8. März gelockert werden. Verwandtenbesuche über Ostern seien in bestimmtem Maße möglich, laut ersten Informationen soll sich ein Hausstand mit einem weiteren mit maximal vier Personen treffen können.

"Das besonnene Verhalten der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland während der Weihnachtstage hat eindrucksvoll gezeigt, wie Familienzusammenkünfte sicher gestaltet werden können", heißt es in einem Entwurf laut NTV für die morgige Konferenz. Über weitere Öffnungsperspektiven werde dann am Mittwoch beraten.

