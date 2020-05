Lockerung darf nicht zu steigenden Infektionszahlen führen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RHEINGAU-TAUNUS - (haw). Noch bleibt das Kreishaus für den Publikumsverkehr geschlossen; auch ein genauer Termin für eine Öffnung steht nicht fest. Doch intern gebe es bereits Überlegungen, „wie wir das machen können“, so Pressesprecherin Maritta Borhauer. Dabei gehe es sowohl um den Schutz der Bediensteten als auch der Bevölkerung.

Im täglich tagenden Krisenstab seien die jüngsten Lockerungen der Corona-Regeln kontrovers diskutiert worden. Man müsse die Entwicklung bei den Infektionen in den kommenden Wochen im Auge behalten und „wachsam sein“, so Landrat Frank Kilian. Am Donnerstag gab es kreisweit noch 15 bestätigte Corona-Fälle; am Freitag wurde ein weiterer Fall an der Theißtalschule in Niedernhausen gemeldet.

Aus Sicht der Kreisverwaltung haben sich die bisher getroffenen Schutzmaßnahmen bewährt: Am Tag des „Lockdown“, dem 23. März, habe es im Kreis noch 55 Infizierte gegeben. Der Einschnitt in die Freiheitsrechte diene einem „übergeordneten Schutzgut“. Der von der Landesregierung vorgelegte Katalog müsse sich nun bewähren und dürfe nicht zu steigenden Infektionszahlen führen. Mit der festgelegten Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner sei das Gesundheitsamt des Kreises jedoch überfordert. Bereits jetzt seien die Mitarbeiter an der Grenze der Belastbarkeit.

Ausdrücklich weist der Landrat darauf hin, dass die zahlreichen Verordnungen von Bund und Land erlassen worden seien und nur von ihnen aufgehoben werden könnten. Der Kreis und die Kommunen seien lediglich ausführende Organe und könnten nicht einfach einen geschlossenen Spielplatz oder ein Geschäft wieder öffnen. Sowohl in den Kommunen als auch im Kreis gab es Kritik an den Maßnahmen, es sei jedoch keine „Riesen-Empörungswelle“ gewesen, so Borhauer. Für Beschwerden hatte etwa die weitgehende Schließung der Kfz-Zulassungsstelle gesorgt (wir berichteten).