Lokale Geschäfte aus Darmstadt bieten Lieferdienste an

Seit Mitte März sind in Hessen Geschäfte geschlossen, die nicht zum alltäglichen Bedarf oder der medizinischen Versorgung beitragen. Das stellt auch viele Darmstädter Händler vor große Schwierigkeiten. Sie mussten buchstäblich von heute auf morgen ihr Geschäft schließen und haben Einbußen. Deshalb liefern einige nun zum Kunden nach Hause.

Thorsten Hofmann, Inhaber von Spielwaren Hofmann in Eberstadt , reagierte direkt am 18. März und schrieb auf Facebook, dass sein Laden in der nächsten Zeit ausliefert. So bietet er dem Kunden Service und bekommt in dieser harten Zeit wenigstens etwas finanzielle Unterstützung.

Die Bestellungen kommen per Mail oder Telefon. Manchmal sind es ganz spezielle Wünsche, andere Kunden wollen eine Beratung. "Ich hätte gerne etwas zum Basteln für meinen Sechsjährigen", so kann ein Kundenwunsch aussehen. Hofmann unterstützt und berät die Kunden, sendet auch mal Fotos von Spielen per Mail.

Ähnlich geht es auch bei Vinocentral am Darmstädter Hauptbahnhof zu. Das Ladengeschäft darf zwar geöffnet haben, bietet dennoch auch einen Lieferservice an. "Die Leute sind auch froh, dass sie nicht persönlich kommen müssen", sagt Michael Bode-Böckenhauer, Geschäftsführer des Vinocentral. Per Videotelefonie geht es dann durch den Laden. Wein, Käse und Kaffee werden zusammengepackt und mit dem Fahrrad zum Kunden gebracht.

Auch bei der Buchhandlung Lesezeichen werden am Nachmittag die Papiertüten, in denen die bestellten Bücher verstaut werden, in die Satteltaschen des Rads gepackt. Der Lieferdienst und die Möglichkeit online zu bestellen, ist dort nicht ganz neu, doch nun würde das Angebot deutlich häufiger genutzt. An manchen Tagen sei es so viel, dass sie nicht alles bis am Abend schaffen.

Onlineshop auf die Beine gestellt

Viel Arbeit gibt es für die Geschäftsleute und es wird immer mehr. Doch trotzdem mussten manche ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. So auch Nina Wöllgens und Heike Heim von Eigenart Modedesign . Sie haben außerdem direkt am ersten möglichen Tag staatliche Soforthilfe beantragt und auch schon eine Bestätigung erhalten. "Das ging rasend schnell, das muss man auch mal loben", sagt Wöllgens.

Die beiden Frauen haben innerhalb von sechs Tagen einen Onlineshop auf die Beine gestellt, einzelne Kleidungsstücke werden auch auf Facebook vorgestellt. Gemeinsam mit ihren Männern haben sie die Kleider abfotografiert und eine Webseite erstellt.

Wird nun also ausgerechet das Internet, das sonst als Gegner des lokalen Handels gesehen wird, zum Retter? Unter dem Hashtag #supportyourlocal posten Menschen weltweit Bilder im Internet, wie sie lokale Geschäfte und Gastronomen unterstützen. Doch das sieht Britta Karadzole nicht als Widerspruch, der erst in Coronazeiten aufkommt. "Viele kleine Händler binden sich an den Onlinehandel, zum Beispiel bei Amazon", sagt sie.

Dennoch sei es etwas anderes, ob man bei einem großen Händler einkaufe oder lokale Geschäfte unterstütze. "Die persönliche Beratung ist den Kunden extrem wichtig", sagt Karadzole. Und auch nun in der Coronakrise kämen in der Buchhandlung überwiegend Bestellungen über Mail und Telefon, nicht über den Onlineshop. Man müsse da auch mit der Zeit gehen, sagt sie.

Außerdem sind die lokalen Geschäfte nicht darauf ausgelegt, über einen längeren Zeitraum ihre jetzigen Lieferservices anzubieten. Für viele ist das nur eine Übergangslösung. Denn obwohl die Verkäufer einiges zu tun haben, ist die Rentabilität noch nicht ganz absehbar. "Das ersetzt nicht das normale Geschäft", erklärt Thorsten Hofmann, "die Umsätze hinken hinterher." Ähnlich sieht es bei den anderen Händlern aus. Wie groß der Schaden am Ende sein wird, lässt sich aktuell nicht absehen. Man wisse schließlich nicht, wie lange es noch so weitergehen muss, so Hofmann.

