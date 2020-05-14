Donnerstag, 14.05.2020 - 03:00
3 min
Lokaler Chronist zeigt Darmstädter Corona-Ansichten
Von Stefan Benz
Kulturredaktion Darmstadt
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DER FILMCLUB UNTERM KINO
Hans-Peter Wollmann verzeichnet auf seinem Youtube-Kanal "424 Videos aus
Der Film- und Videoclub Darmstadt wurde 1958 gegründet und hat seit 1962 seinen Sitz unterm Rex-Kino"Es hat sich von einer Filmgruppe zu einem sozialen Treffpunkt mit Film entwickelt", sagt Hans-Peter Wollmann, der mit 66 Jahren zehn Jahre unter dem Mitglieder-Schnitt liegt.
Viele aktive Filmer gibt es nicht mehr, die Mitgliedschaft im Bundesverband Deutscher Film-Autoren haben die Darmstädter soeben aufgegeben. So entstehen zwar nicht mehr sehr viele Streifen, doch betreut und editiert der Club treuhänderisch Filmmaterial aus dem Stadtarchiv.
Internet: www.videoclubdarmstadt.de
Hans-Peter Wollmann verzeichnet auf seinem Youtube-Kanal "424 Videos aus
Darmstadt und dem Rest der Welt". (sb)
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