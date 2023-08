Longlist für den Deutschen Buchpreis - viele Newcomer 

Die Kritikerin betont zudem, dass die siebenköpfige Jury völlig frei von politischen oder moralischen Ansprüchen an die Arbeit gegangen sei. Dennoch habe sich am Ende herausgestellt, dass es in vielen Werken auch um Migration gehe. So handle Tomer Dotan-Dreyfus' Debüt („Birobidschan“) von einem jüdischen Städtchen, das in den 30er Jahren in Sibirien gegründet wurde. Sherko Fatah beschäftige sich in „Der große Wunsch“ mit Migration und ihren Folgen und Elena Fischer („Paradise Garden“) mit Einwanderung aus Ungarn. Necati Öziri bilde in seinem Debüt „Vatermal“ deutschtürkische Realitäten verschiedener Generationen ab. Und Anne Rabe erzähle in „Die Möglichkeit von Glück“ von der Migration aus der verschwundenen DDR in den Westen.