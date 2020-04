Lorch erlebt ruhige Ostertage

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LORCH - Rund 30 Prozent weniger Besucher als am Wochenende davor wurden über Ostern in Lorch registriert. Das hat laut den Worten von Bürgermeister Ivo Reßler eine Zählung der auswärtigen Fahrzeuge an Kontrollpunkten ergeben. „An allen Tagen war es sehr ruhig in und um Lorch“, fasst der Rathauschef in einer Pressemitteilung zusammen. Man habe die bekannten Sperrungen aufrechterhalten und zusätzliche Informationskanäle benutzt, was seine Wirkung gezeigt habe.

Somit ist Reßler mit der Entwicklung zufrieden und lobt die Einsatzkräfte von Ordnungsamt und Feuerwehr, „die ihre Zeit am Osterwochenende geopfert haben“. Die Anwohner hätten sie mit Selbstgebackenem versorgt. Nicht nur deswegen dankt Reßler auch den Lorcher Bürgern, denn die meisterten die Situation rund um die Pandemie seit Wochen „mit viel Vernunft, Verständnis und Ausdauer“.