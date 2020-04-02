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Donnerstag, 02.04.2020 - 03:00
2 min

Lorcher Spedition Schwank meldet Kurzarbeit an

Die Spedition Schwank legt einen Teil ihres Fuhrparks vorerst still und meldet Kurzarbeit an. Betroffen sind rund 180 Mitarbeiter, die zu zwei Drittel aus dem Ausland stammen.

Von Thorsten Stötzer
„Der Rote vom Rhein“ hat wegen der Pandemie wenig zu tun und reiht sich nun häufiger auf dem Betriebsgelände im Wispertal ein. Die Lorcher Spedition Schwank meldet Kurzarbeit an. Foto: Thorsten Stötzer

„Der Rote vom Rhein“ hat wegen der Pandemie wenig zu tun und reiht sich nun häufiger auf dem Betriebsgelände im Wispertal ein. Die Lorcher Spedition Schwank meldet Kurzarbeit an. (Foto: Thorsten Stötzer)

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